وزير الخارجية الايطالي تحدث لنظيره الاسرائيلي واحتج على الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في جنوب لبنان

اعلنت وزارة الخارجية الايطالية إنقذيفة مدفعية اسرائيلية سقطت على قاعدة للقوة الإيطاليةفي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ووعدت إسرائيل بالتحقيق في الأمر.

ولفتت في بيان، الى ان وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفرادها وبنيتها التحتية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وقال تاياني إنه يجب ضمان سلامة جنود اليونيفيل وشدد على "عدم قبول" الهجمات.

وذكر البيان، أن ساعر "أكد على إجراء تحقيق فوري" في حادثة القذيفة التي لم تنفجر.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملة برية بلبنان في نهاية أيلول، اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق النار على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.