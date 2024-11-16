حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، التي طغت على اجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.
واوضح بايدن أثناء لقائه زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في ليما عاصمة البيرو، “لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير”، لكنه أضاف أن تحالفهم الثلاثي “بني ليبقى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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