بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، التي طغت على اجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.

واوضح بايدن أثناء لقائه زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في ليما عاصمة البيرو، “لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير”، لكنه أضاف أن تحالفهم الثلاثي “بني ليبقى”.