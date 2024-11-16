الرئيس الكوري الجنوبي دعا خلال لقاء الرئيس الصيني إلى مزيد من التعاون مع بكين لتعزيز السلام

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى مزيد من التعاون مع بكين لتعزيز "السلام والاستقرار الإقليميين"، بعد أن التقى نظيره الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ عامين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ونقلت وكالة يونهاب عن يون قوله "آمل أن تتعاون دولتانا لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة ردا على الاستفزازات المتكررة من جانب كوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية".

التقى الزعيمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في البيرو، ويضم المنتدى 21 اقتصادا تمثل مجتمعة نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شي دعا "الصين وكوريا الجنوبية إلى تطوير سليم ومنتظم للشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين".