حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين وجنوبي بلدة مارون الراس

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين، بمسيّرةٍ انقضاضيّة، وأصابت هدفها بدقة.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.