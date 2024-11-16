أحمد العوضي يردّ على سخرية الجمهور من مسلسله

ردّ الفنان أحمد العوضي على تعليق ساخر نشره أحد متابعيه على موقع "فيسبوك" حول مسلسله الرمضاني المقبل "فهد البطل"، حيث استهزأ بشخصية العوضي في المسلسل، واصفاً إياها بـ"المبالَغ فيها" في ما يخصّ الرجولة والفحولة.

وقال المتابع في منشور مطوّل: "المسلسل كله تيستستيرون أبو الرجولة والفحولة كلها، هيطلع عايش في منطقة شعبية وكارف لبنات المنطقة كلها، وبيحب أنتن واحدة فيهم اللي ريحتها جلة، أبوه هيموت، وهيكون عايز يجيب حقه".

وأضاف: "كل حلقة هيضرب له خمستاشر واحد عشان دا الطبيعي بتاعه. بيصحى الصبح يفطر مخاصي عشان دي أكلة أي فحل. هيشوف حكمة يفضل يقولها طول المسلسل. وفي الآخر هينتصر ويتجوز البنت اللي بيحبها في الزريبة".

وأعاد العوضي نشر التعليق الساخر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وعلّق عليه قائلاً: "يا عم بالله بالله حصل وهيحصل، بس هيحب أحلى واحدة في المنطقة، واستنى 30 يوم تيستستيرون!"، في إشارة إلى الطابع الدرامي المبالَغ فيه لشخصيته في المسلسل.

من ناحية أخرى، بدأ أحمد العوضي تصوير أول مشاهده في مسلسل "فهد البطل" داخل أحد ديكورات العمل، والذي يستغرق حوالى الأسبوع، وقدّم العوضي المشاهد الأولى للمسلسل مع الفنانة ميرنا نور الدين.

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وهو بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد...

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ياسمين عبد العزيز تردّ على أخبار عودتها إلى أحمد العوضي

تطورات أزمة مسلسل أحمد العوضي