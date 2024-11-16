الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روح

اعتبر مدرب أحد أندية الدرجة الأولى أن الروح الرياضية العالية التي بدرت من إدارة النادي عززت الثقة به، رغم النتائج المتواضعة التي تعرض لها في الجولات الأولى، ثم قادته لاحقاً لإنجاز مميز.

تصريحات

يرى إداري فريق في دوري المحترفين أن تقنين ظهور لاعبي الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي عزز من تركيز اللاعبين في المباريات، وقال: «مهمة اللاعب خوض المباريات لا التصريحات».

جهود

أشاد مدرب في دوري الدرجة الأولى بجهود مدرب الفريق الذي سبقه، في حالة نادرة، مؤكداً أنه تسلم منه فريقاً جاهزاً فنياً ساعده على تحقيق الإنجازات.

ثقة

وصف خبراء رياضيون الدور الذي بذلته وسائل الإعلام الرياضية بأنه كان داعماً للمنتخب الوطني، وعزز ثقة اللاعبين بتحقيق فوز مهم على قيرغيزستان.

توقف

استغرب جمهور دوري الدرجة الأولى توقف منافسات بطولة الدوري لفترة زمنية طويلة نسبياً تبلغ أسبوعين تقريباً، خصوصاً أنه يأتي في مناخ مناسب رياضياً ولا تتقاطع المباريات مع مسابقات أخرى.

صالات

وصف رياضيون الجولات الأولى لدوري الصالات بأنها كشفت عن وجود فارق فني كبير في إمكانات لاعبي فرق المقدمة وأغلب الفرق التي انضمت حديثاً للمسابقة، ما أضعف المردود الفني للمباريات، داعين إلى استثمار فترة الانتقالات الشتوية لضم لاعبين أكفاء.

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