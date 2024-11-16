شكرا لقرائتكم خبر عن 473 قافلة طبية قدمت 1.70 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة وبداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق 473 قافلة طبية علاجية قدمت مليونا و70 ألف خدمة بمبادرة "100 يوم صحة وبداية جديدة" .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تغطية محافظة أسوان بـ11 قافلة طبية، فيما تم رفع الخدمة لـ10 مستشفيات رمد بالدرجة بالمرحلة الأولى للقضاء على قوائم الانتظار بجراحة العيون، وشملت خدمات العلاج الطبيعي افتتاح وحدات جديدة بـ 4 محافظات.

أما خدمات بنك الدم فقد شهدت ميكنة بنوك الدم بالمستشفيات والجهات التابعة، وصرف نحو 23 ألف كيس دم للمستشفيات، مشيرًا إلى الاهتمام بعنصر تغذية المرضى وتوفير أكثر من مليون و800 ألف وجبة للمرضى خلال الـ 3 أشهر الماضية طبقًا للبروتوكولات العلاجية.

ونوهت الوزارة إلى تطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، حيث تم لأول مرة إجراء 3 عمليات قلب مفتوح بنسب نجاح 100% بمستشفى طامية بالفيوم، ومستشفى الزقازيق العام بالشرقية، وإجراء 221 عملية تركيب دعامة، و359 قسطرة قلبية، فضلاً عن استقبال 752 حالة بمبادرة مرضى الجلطات القلبية خلال 100 يوم.

وأشارت إلى انخفاض أعداد حالات انتظار الرعايات المركزة والحضانات من 450 حالة إلى 150 حالة بنهاية شهر سبتمبر 2024، وتكويد 266.951 حالة رعاية مركزة وحضانات بمنظومة رعايات مصر في خلال 100 يوم أيضًا.