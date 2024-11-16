شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين جوميز وجهاز الزمالك بعد العودة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للزمالك ، جلسة مع معاونيه عقب العودة من ليبيا لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

كما يناقش جوميز ملف المصابين مع الجهاز الطبي وموعد عودتهم للانتظام في التدريبات الجماعية للأبيض، خاصة أن الفريق يفتقد عنصرين مهمين فى صفوفه وهما أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي.

ويقترب ثنائي الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي من إنهاء برنامجهما التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي قبل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة بالدوري، حيث يعاني "زيزو" من مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.