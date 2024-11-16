كيف تتجنبين زيادة الوزن الزائدة خلال فترة الحمل خصوصاً في الأشهر الأخيرة؟

معدل زيادة وزن الحامل الطبيعي خلال فترة الحمل

الجنين في الرحم

لاحظي أن الثلث الأول من الحمل لا يشهد زيادةً ملحوظةً في وزنك بسبب صغر حجم الجنين وتكون معدلات وزنه بطيئة جداً، فلا يكون وزنه يتعدى الغرامات القليلة ولا يكاد يظهر بطن الحامل في الثلث الأول ما لم تكن حاملاً بأكثر من جنين، إضافة لأن إصابة الحامل بحالة من الوحام ومن أعراضها القيء المستمر، فتؤدي لعدم اكتساب الحامل للوزن، إضافة لفقدانها الشهية لتناول الطعام، فهناك شعور بطعم المرارة في الفم وكراهية بعض الأصناف المغذية ويضطر الأطباء لتقديم بعض المكملات الغذائية التي تُسهم في تحسين صحتها لكي لا تُصاب بالهزال، ومن المكملات التي تُضاف حمض الفوليك والذي يقلل من أعراض الوحم بشكل كبير.

توقعي أنه وعلى النقيض من أشهر حملك الثلاثة الأولى؛ فهناك ظهور لزيادة في شهيتك للطعام بعد الشهر الثالث؛ حيث يُلاحظ أن الحامل تُقبل على جميع أنواع الأكل بصورة واضحة ومفرطة، فنجد أنها تحقق زيادة في الوزن، فقد تكتسب الحامل نحو ستة كيلو جرامات خلال الثلث الثاني، أي أشهر حملها الثلاثة الوسطى من الحمل، وبناءً على ذلك فإنه بالنسبة للمرأة الحامل التي لا تظهر لديها أعراض تدل على إصابتها بالبدانة أو النحافة، وقد يكون ذلك لأسباب وراثية؛ ففي المعدل المتوسط يجب أن تكون الزيادة في وزن الحامل خلال فترة الحمل الممتدة لتسعة أشهر ما بين 11.3 إلى 15.9 كيلو جرام فقط، ويجب أن تكون الحامل حريصة على الوزن المثالي؛ بحيث تصل الزيادة في وزنها كيلو جراماً شهرياً، وفي ثلثها الحملي الأخير خصوصاً، قد تشهد بعض الزيادة التي تكون أكثر قليلاً.

مخاطر زيادة الوزن عند الحامل

توقعي أن تؤدي زيادة وزنك غير الطبيعية خلال فترة الحمل، وخاصة في الشهر الأخيرة إلى الإصابة بمضاعفات صحية قد تضر جنينك وتؤثر على سلامة حملك، ومن أهمها ارتفاع ضغط الدم وما يرافقه من مضاعفات مثل ارتفاع نسبة الزلال مما يؤدي للإصابة بتسمم الحمل.

لاحظي أن مخاطر زيادة الوزن خلال الحمل تُعرِّض الحامل لاحتمالات الولادة القيصرية وما يصحبها من متاعب، إضافةً لوجود دراسات مؤكدة تشير إلى أن الوزن الزائد قد يؤدي إلى الاجهاض في حالات كثيرة، علاوة إلى أن الوزن الزائد من الأساس هو أحد أسباب تأخر الحمل عند المرأة.

اعلمي أن زيادة الوزن خلال الحمل بصورة غير طبيعية تؤدي لارتفاع احتمالات إصابتك بسكر الحمل والذي يسبب مخاطر صحية وزيادة وزن الجنين بصورة كبيرة، فمن الملاحظ أن ولادة طفل كبير الحجم يزيد وزنه عن خمسة كيلوجرامات يرتبط ببدانة الأم وتعرضها لارتفاع معدل السكر في دمها خلال فترة الحمل.

لاحظي أن زيادة وزن الحامل يعرض الجنين للتشوهات القلبية، إضافة لتعرضه لخطر الإصابة بالسمنة حين يكبر، حيث ربط الأطباء بين وزن الأم خلال الحمل وإصابة طفلها بالسمنة ومضاعفاتها، وكذلك إصابته بالسكري من النوع الثاني.

نصائح مهمة للحفاظ على وزن مثالي خلال الحمل وخصوصاً في الثلث الأخير

قللي من تناول الحلويات والسكريات

الإكثار من الحلوى

مارسي النشاط البدني المناسب

حامل تمارس الرياضة

المحافظة على نمط نوم صحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - يجب على الحامل ومنذ أشهر الحمل الأولى أن تهتم بصحتها للحفاظ على استمرار حملها وصحة جنينها والاهتمام بصحتها، يعني أن تهتم بتغذيتها وفحوصاتها والمتابعة مع الطبيب كل شهر، فهذه أهم النصائح الذهبية التي تُقدَم لكل حامل لكي تمر فترة حملها دون مضاعفات صحية، ولذلك لا تخلو فترة الحمل من تساؤلات، حيث تتساءل معظم الحوامل عن الوزن المناسب والذي يمكن أن تكتسبه الحامل خلال أشهر الحمل دون قلق.من المعروف أن زيادة الوزن عند الإنسان الطبيعي تكون ذات نتائج خطرة؛ فكيف سيكون الحال عند الحامل التي قد تتعرض لمخاطر في حال عدم حرصها على نصائح للحفاظ على وزنها، ولذلك فقد التقت «الخليج 365 وطفلك» وفي حديث خاص بها، بالدكتور أحمدالعطار، استشاري النساء والولادة؛ حيث أشار إلىخصوصاً في الأشهر الأخيرة من خلال عدة نصائح وإرشادات ومحاذير عليك تجنبها في الآتي:قللي من تناول الحلويات والسكريات التي تؤدي إلى زيادة الوزن، وكذلك الكربوهيدرات والنشويات لأنها تتحول إلى سكر في الجسم وتؤدي لنفس النتيجة وهي تراكم الدهون في البطن والأجناب خصوصاً، ويجب عليك أن تستبدلي الحلوى والنشويات المعقدة بالخضار والفواكه والحصول على حصة يومية من البروتين المتمثل في اللحوم الحمراء والدواجن وكذلك تناول السمك بمعدل مرتين على الأقل، ويجب عليك أن تحصلي على طبق سلطة يومياً، إضافة لحصص الفاكهة الموسمية وفي حال اشتهاء الحلويات يجب أن تتناولي الفواكه كمصدر طبيعي لها مع الحصول على فحوصات لمعدل الحديد في جسمك، لأن نقص الحديد يؤدي لاشتهاء أصناف من الطعام تكون ذات قيمة غذائية منخفضة ولكن تتسبب في زيادة الوزن، مع الحرص على الإكثار من شرب الماء بمعدل لترين من الماء يومياً مع الامتناع تماماً عن شرب العصائر المصنعة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر الصناعي.اهتمي بممارسة النشاط البدني المناسب للحمل، ويجب ان تحصلي على مساعدة طببك في اختيار نوع الرياضة المناسب لك لأن هناك بعض التمارين الرياضية الشاقة التي لا تناسب الحامل، ويُفضل أن تمارسي أنشطةً بدنيةً بمعدل 30 دقيقة يومياً، وأن تبدئي بممارسة رياضة المشي بشكل يومي لأنه من أفضل الرياضات التي تحفز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة، إضافةً لفوائد المشي النفسية، حيث يُحسن من مزاج الحامل مع الحرص على شرب الماء لكي لا تتعرضي للجفاف، ويمكن الحصول على وجبة خفيفة خلال المشي في الطبيعة والهواء الطلق.

احرصي على الحصول على نوم صحي ومتواصل في الليل لأن أهمية النوم الليلي للجسم في الحالات العادية لا تُوصف من حيث تنظيم عمل الهرمونات في الجسم، كما أن النوم الليلي المتواصل يساعد على ضبط معدلات السكر في الجسم ويساعد الحامل على الوقاية من الإصابة بسكر الحمل، والذي يتسبب به العادات الصحية السيئة ومنها السهر وعدم الحصول على نوم كافٍ، إضافةً لتناول وجبات غير صحية خلال الليل.قد يهمك أيضاً: أسباب زيادة وزن الحامل في الحمل الثاني!

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.