شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة فى فصل الشتاء.. تواجه الكسل وتعزز الصحة والان مع تفاصيل الخبر

برودة الطقس وتقلباته قد تتسبب في شعورنا بالكسل، وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط حتى لو بسيط، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي تساعد في إمدادكم بالنشاط والحيوية وفقًا لموقع doctissimo.

الشعور بالكسل، هو تعب غير طبيعي عندما يستمر حتى بعد الراحة ويسبب الشعور غير السار والمؤلم بعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، وبالتالي يشعر الشخص الذي يعاني من "الوهن" بعدم التوازن بين ما يجب عليه تنجز وما تشعر أنها قادرة على القيام به.

فإذا استمر هذا الشعور لأكثر من ستة أشهر، فإننا نتحدث عن الكسل المزمن.

الأطعمة المفضلة هذا الشتاء

للتخفيف من هذا التعب، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة، وهذا هو الحال بشكل خاص مع الحمضيات، أو حتى الأكثر إثارة للدهشة، مع البودنج، ومنها:

- الحمضيات: البرتقال، الجريب فروت" غنية بفيتامين C فهي تقوي المناعة وتحارب التعب.

- الأسماك الزيتية: السلمون، الماكريل، السردين، الرنجة، وتمثل مصدراً ممتازاً لفيتامين د وأوميجا 3.

- الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، البروكلي، كرنب بروكسل، فهي غنية بالفيتامينات B9 وC والحديد.

- المأكولات البحرية غنية بالحديد.

-الشوكولاتة الداكنة والفواكه المجففة: "هذه مصادر جيدة للمغنيسيوم".

- الأطعمة المخمرة: الزبادي، مخلل الملفوف، غنية بالبروبيوتيك، فهي تقوي المناعة.

- بذور اليقطين: فهي غنية بالبروتين والمغنيسيوم والحديد.

ما الأطعمة التي يجب عليك تجنبها؟

- الأطعمة المكررة والسكرية، مثل الحبوب المكررة، الحلويات، المعجنات، ألواح الشيكولاتة، المشروبات الغازية.

- المنتجات الصناعية مثل الوجبات الجاهزة والوجبات المجمدة.

- الخبز الأبيض والمنتجات التي تحتوي على الجلوتين: "فقيرة في العناصر الغذائية".