شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد مكملات زيت السمك في منع تجلط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

اكتسبت مكملات زيت السمك شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية العديدة، وخاصة لصحة القلب، ومن المعروف أن زيت السمك مشتق من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وهذه المكملات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، ومن أبرز فوائد أحماض أوميجا 3 قدرتها على منع التجلط، والتي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تدفق الدم الأمثل وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة. وإليك كيف يمكن لزيت السمك دعم تدفق الدم الصحي ومنع تجلط الدم وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1. تحسين تدفق الدم وتقليل التصاق الصفائح الدموية

تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من "التصاق" الصفائح الدموية في الدم، مما يجعلها أقل عرضة للتكتل وتكوين الجلطات. الصفائح الدموية هي شظايا من الخلايا ضرورية للتخثر، ولكن عندما تتكتل في الأوقات الخاطئة، يمكن أن تسد الأوعية الدموية وتسبب مشاكل صحية خطيرة. وقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 تقلل من هذا التكتل، وتعزز تدفق الدم بشكل أكثر سلاسة وتقلل من خطر الجلطات في الشرايين والاوردة

2 تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

غالبًا ما تحدث النوبات القلبية بسبب الجلطات التي تتكون في الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم. عندما يتم انسداد هذه الشرايين، يُحرم القلب من الأكسجين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية: "يمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للتخثر لزيت السمك في منع هذه الانسدادات، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من عوامل خطر القلب والأوعية الدموية المرتفعة".

3. منع السكتة الدماغية

يمكن أن تحدث السكتات الدماغية عندما تسد جلطات الدم الأوعية الدموية في المخ. ومن خلال جعل الصفائح الدموية أقل لزوجة وتقليل خطر تكوين الجلطات، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك في منع السكتات الدماغية الإقفارية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، و "بالنسبة للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، فإن مكملات زيت السمك يمكن أن تشكل عنصرا هاما في استراتيجية الوقاية

4 تعزيز وظيفة الأوعية الدموية

وقد ثبت أيضًا أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية ووظيفتها، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أكثر سلاسة. ومن خلال تقليل الالتهاب في الشرايين وتعزيز صحة الأوعية الدموية، يساعد زيت السمك في الحفاظ على نظام الدورة الدموية الصحي، مما يقلل بشكل أكبر من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالجلطة