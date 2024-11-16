يعزز المناعة.. فوائد تناول ماء الزبيب فى الصباح

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ماء الزبيب يعتبر منشطا صحيا قويا ويمكن تحضيره عن طريق نقع الزبيب طوال الليل، فهو غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة، وشرب ماء الزبيب في الصباح، يساعد على الهضم وتطهير الكبد ودعم صحتك العامة، وغيرها من الفوائد الصحية، حسبما افاد تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. فوائد صحية لتناول ماء الزبيب: إزالة السموم من الكبد

يساعد ماء الزبيب الكبد عن طريق تحفيز عمليات كيميائية حيوية محددة للمساعدة في إزالة السموم من الكبد، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب، وخاصة الكاتيكين، على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تتداخل مع وظائف الكبد، خاصة عند تناوله في الصباح.

يحسن الهضم ويخفف من الإمساك المزمن

يعمل ماء الزبيب كملين طبيعي، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم ومنع الإمساك، حيث يساعد نقع الزبيب على إفراز العناصر الغذائية التي تحفز الإنزيمات الهضمية وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الصحية، والتقليل من الانتفاخ وعسر الهضم.

يعزز امتصاص الحديد ويحارب فقر الدم

الزبيب مصدر غني بالحديد، وهو معدن أساسي يساعد في بناء الهيموجلوبين في الدم، وشرب ماء الزبيب يمكن أن يحسن مستواه بشكل كبير، حيث إن النقع يجعل الحديد أكثر سهولة في الامتصاص، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من فقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد، يساعد هذا المشروب في تكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة وإرسال إمدادات الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل بدوره من الأعراض مثل التعب والضعف والدوار.

يحسن صحة البشرة ويزيد من نضارتها

ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وكلاهما ممتاز لصحة الجلد، حيث تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والبشرة الباهتة، ومن خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي، يحافظ ماء الزبيب على صحة الجلد ويساعد في الحفاظ على توهجه الطبيعي، كما يساعد محتوى فيتامين سي أيضًا في تخليق الكولاجين، مما يحافظ على تماسك الجلد ومرونته وشبابه، ومع الاستهلاك المنتظم، قد تلاحظ بشرة أكثر وضوحًا وإشراقًا وصحة.

الحفاظ على وزن صحي

ماء الزبيب هو مشروب منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مما يساعد في التحكم في الوزن، حيث تعمل السكريات الطبيعية الموجودة في ماء الزبيب على زيادة الطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وشربه في الصباح يحفز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك، تمنحك الألياف إحساسًا بالشبع وتقلل من الشهية.

تقوي العظام

يحتوي الزبيب على الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام، إن شرب ماء الزبيب بانتظام يمكن أن يساهم في تقوية العظام والمساعدة في منع الإصابة بالهشاشة وخاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لخطر فقدان كثافة العظام مع تقدمهم في السن، كما يعمل محتوى البورون في الزبيب على تعزيز امتصاص الكالسيوم وتكوين العظام.

يعزز صحة القلب ويخفض الكوليسترول

ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم، كما أنه يُقلل من مستويات الكوليسترول السيئ LDL، وبالتالي، يمنع انسداد الشرايين، كما أن البوتاسيوم الموجود في الزبيب هو موسع للأوعية الدموية، مما يُسهل تدفق الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

ماء الزبيب مفيد لمرضى السكري أو لمن يريدون تنظيم مستويات السكر في الدم، وعلى الرغم من كونه حلوًا بشكل طبيعي، فإن الزبيب له مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، مما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وتساعد الألياف القابلة للذوبان في ماء الزبيب على إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم، مما قد يمنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بشكل مفاجئ، وبالنسبة لمرضى السكري أو مقدمات السكري، قد يساعد بدء اليوم بماء الزبيب في إدارة سكر الدم بشكل أفضل.

يُعزز المناعة

الزبيب غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وE والزنك المعروفين بقدرتهم على تعزيز المناعة، حيث يعمل فيتامين سي على تحسين الجهاز المناعي لمحاربة العدوى أو الأمراض، ويساعد الجسم على التغلب على العدوى، ومن بينها نزلات البرد والإنفلونزا، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الزبيب على تقليل الالتهابات وحماية الجسم من أي عدوى.

يحسن مستويات الطاقة بشكل طبيعي

ماء الزبيب هو مصدر طبيعي رائع للفركتوز والجلوكوز، مما يوفر طاقة فورية، وإذا شربت ماء الزبيب في الصباح، فسوف تشعر بالانتعاش والنشاط لبقية اليوم، وعلى عكس المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين أو مشروبات الطاقة التي غالبًا ما تجعلك متوترًا وتشعر بالجفاف، فإن ماء الزبيب سيمنحك دفعات مستمرة من الطاقة.