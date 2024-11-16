شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفاكهة مضادة للأكسدة.. تعزز المناعة وتدعم صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الفاكهة أحد العناصر الغذائية الصحية والتي يجب إضافتها إلى نظام غذائى متوازن لتعزيز الصحة بشكل عام ودعم جهود إدارة الوزن وغيرها من الفوائد، ولعل أحد هذه الفواكه الصحية هي الكيوى، حيث يشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول الكيوى تحسين عمل الجهاز الهضمي

تحتوي الكيوي على الألياف التي تدعم عملية الهضم وتخفف الانتفاخ، كما أن تناول كميات كبيرة من الألياف من الكيوي قد يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي ويدعم البكتيريا في الأمعاء.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوى الكيوى على مضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين C وE، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة وحماية الخلايا وإبطاء الشيخوخة.

تعزز المناعة

يساعد المحتوى العالي من فيتامين سي في الكيوي على تقوية المناعة، مما يساعد على التعافي من الأمراض والعدوى سريعًا كما يعزز صحة الجلد والبشرة والحالة المزاجية.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي الكيوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب، مما قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة مثل آلام المفاصل وأمراض القلب، فهى غنيى بالمركبات النباتية المفيدة للصحة مثل اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

تُعزز صحة القلب

يمكن أن يقلل تناول الكيوي من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي بانتظام قد يفيد صحة القلب، وخاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر.

تدعم صحة الجهاز الهضمي

يساعد مزيج الألياف القابلة والغير القابلة للذوبان في الكيوى على تحسين صحة الأمعاء وتنظيم نسبة السكر في الدم ودعم البكتيريا الصحية في الأمعاء وتحسين انتظام حركتها، كما أن الكيوي فعال في علاج الإمساك.