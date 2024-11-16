شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب النشويات.. بدائل مثالية وصحية وتنفع فى الدايت والان مع تفاصيل الخبر

الكثير منا يفضل النشويات والكربوهيدرات لمذاقها الجميل فضلاً عن سعراتها الحرارية العالية، إلا أن الإكثار من أي نوع من أنواع النشويات له الكثير من المضار الصحية، والتي تتمثل بشكل واضح في إرتفاع نسب السكر في الدم بشكل ملحوظ وسريع ما يهدد بمخاطر كثيرة، فضلا عن الاضطرابات فى الجسم والصحة التي تصيب البعض الذين يقبلون على النشويات بشكل واضح، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع purition.

تابع التقرير أن النشويات وكثرتها مثل الكعك والبطاطس والمعكرونة ليست خيارات صحية ما دامت زادت عن حدها المطلوب، كما أنها تتسبب في نوبات من الجوع المتكرر التي لا يمكن إيقافها، والنهم والرغبة الشديدة في تناول الحلويات والكربوهيدرات، كما أنها تعرقل الهضم لدى بعض الأشخاص.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من البدائل الصحية للنشويات التي تجعل الوجبة متكاملة وخالية من الدهون، كما أنه يمكن إدخالها في النظام الغذائي الذي يهدف لإنقاص الوزن أو ما يعرف بالدايت.

ومن أبرز هذه الأطعمة

تناول البطاطا الحلوة وقطعها لأصابع صغيرة ثم اقليها أو اشويها لكي تصبح صحية للغاية ويمكنك استبدال البطاطس المقرمشة بها.

الكرفس الاخضر تلك الأعواد السحريه الخضراء التي لها الكثير من الفوائد الصحية يمكن إدخالها لنظامنا الغذائى وشعورنا بالشبع لفترات أطول.

القرنبيط الأخضر أو البروكلي من الأكلات منخفضة الكربوهيدرات بشدة والتي تفيد في أنها تمد الجسم بكربوهيدرات والكالسيوم والنحاس والفيتامينات المختلفة دون زيادة في السعرات الحرارية

شرائح الكوسة بديلة المكرونة والأرز فتلك الأعواد الخضراء منخفضة الكربوهيدرات، غنية بالألياف، تعزز من صحة الهضم

شرائح الجزر منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات ايغضا مفيدة للغاية خاصة بين وجبات الطعام الرئيسية لأنها تساعد على الشعور بالشبع وحركية المعدة أيضا

تلك الأطعمة السالف ذكرها تحتوي على الكربوهيدرات دون شك ولكن بنسب منخفضه للغاية لذا فإن تناولها مفيدا في إشباع الجانب الراغب في تناول الكربوهيدرات والنشويات، تناولها بحساب وأكمل عناصر وجبتك للحصول على أقصى استفاده منها.