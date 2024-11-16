القضاء الأرجنتيني أمر بتوقيف 61 برازيليا على خلفية أعمال شغب في بلادهم

أمر القضاء الأرجنتيني باحتجاز 61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين ويخضعون لطلب بتسليمهم على خلفية الهجوم على مقار السلطات البرازيلية الثلاثة في برازيليا في كانون الثاني 2023، حسبما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن الأمر صدر عن قاضٍ بناءً على طلب من المحكمة العليا في البرازيل ويتعلق بـ61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين وصدرت بحقهم "أحكام نهائية بالسجن".

وأوقفت الشرطة البرازيلية مئات من المشتبه في تورطهم في هجوم كانون الثاني 2023 بعد أسبوع على تنصيب الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي 10 حزيران, أعلنت البرازيل أنها طلبت مساعدة الأرجنتين في تحديد مكان 140 هاربا على أراضيها يُشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب.