الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على اتجاه كورسك خلال يوم واحد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن الجيش الروسي قتل في اتجاه كورسك أكثر من 100 عسكري من القوات الأوكرانية مع تدمير دبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن وحدات الجيش الروسي، تواصل ضربها لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأكدت وزارة الدفاع على "عملية القضاء على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وطردها من أراضي مقاطعة كورسك".
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