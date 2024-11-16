الرئيس الصيني التقى رئيس وزراء اليابان في البيرو: يتعيّن علينا السعي لمواصلة التعاون المربح للبلدين

أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الصيني شي جينبينغ عن قلقه بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي، حيث تتزايد الحوادث في المياه المتنازع عليها بين بكين وعدد من دول المنطقة، وفق ما قالت وزارة الخارجية اليابانية.

جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية الأولى بين الزعيمين على هامش قمة آبيك في البيرو.

من جهته، أمل شي بأن تعمل اليابان مع الصين "لمعالجة القضايا الكبرى المبدئية مثل التاريخ وتايوان في شكل صحيح" و"التعامل مع النزاعات على نحو بنّاء"، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف شي أنه يتعيّن على الصين واليابان "اللتين ترتبط مصالحهما الاقتصادية وسلاسل الصناعة والتوريد بينهما بعمق"، السعي إلى مواصلة "التعاون المربح للجانبين والحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي وكذلك على سلاسل إنتاج وإمداد مستقرة وبلا عوائق".