الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووكان قد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس أمس لأول مرة منذ كانون الأول2022. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.

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