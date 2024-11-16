زيلينسكي: الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات ترامب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن الحرب مع روسيا "ستنتهي بشكل أسرع" في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مشيدا باتصاله الهاتفي مع الجمهوري رغم المخاوف من تراجع دعم واشنطن.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة الإعلام الأوكرانية "سوسبيلني" إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم".

وأضاف "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط".

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلا بنّاء" مع دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأضاف أن ترامب "سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

وسبق وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب إنفاق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، ووعد ترامب بحل هذا النزاع "خلال 24 ساعة" من دون أن يوضح الكيفية.

ووعد الجمعة مجددا "بالعمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا" لأن الحرب "يجب أن تتوقف".