سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على الجنوب والبقاع الغربي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على قرى في جنوب لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي.

هذا، وأفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات على عربصاليم، العباسية وصير الغربية وعدلون.

إلى ذلك، استهدفت غارات إسرائيلية محيط بلدات باتوليه عين بعال وعيتيت في الجنوب.

هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدتي شمع ومجدل زون في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غار على محيط بلدة ديرقانون رأس العين في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفاد مراسل النشرة عن إصابات في بلدة برج رحال جراء غارات إسرائيلية فجر اليوم.