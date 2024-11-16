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الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خريطتَين في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وطلب في التهديد اخلاء المباني ووالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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