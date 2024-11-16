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مقتل خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية على لبنان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت أمس إقليم التفاح جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين قانا بإقليم التفاح مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة .

في الأثناء، واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على عدد من القرى والمناطق اللبنانية، حيث استهدف أطراف بلدة الرمادية مما أدى إلى وقوع إصابات، كما أغار على بلدة جبشيت وبلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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