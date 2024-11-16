السعودية | الجيومكانية ترأس وفد المملكة في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأست الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211)، خلال الفترة 15-11 نوفمبر 2024م، بمدينة سيدني الأسترالية.

واستعرض وفد المملكة خلال الاجتماع مسودة مواصفات بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في المواصفات الجيومكانية على الصعيد العالمي، وبمشاركة رئيس اللجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211) بيتر بارسلو، وذلك امتدادًا لما قامت به الجيومكانية في إطار المهام المناطة بها لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.

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