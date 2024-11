شكرا لقرائتكم خبر عن الجيومكانية ترأس وفد المملكة في اجتماع المنظمة الدولية للمعايير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأست الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211)، خلال الفترة 15-11 نوفمبر 2024م، بمدينة سيدني الأسترالية.

واستعرض وفد المملكة خلال الاجتماع مسودة مواصفات بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في المواصفات الجيومكانية على الصعيد العالمي، بمشاركة رئيس اللجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211) بيتر بارسلو، وذلك امتدادًا لما قامت به الجيومكانية في إطار المهام المناطة بها لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.