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طفل يروي كيف ساهم تعليمه السباحة فى انقاذ اخته من الغرق .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حظي الطفل سلمان الحربي ، بالأعجاب وسط اهله واقاربه والجيران بسبب شجاعته فى انقاذ اخته من الغرق ، رغم صغر سنة .

وقال سلمان ” كنا نلعب انا واخواني الصغار ، وحينما مريت على خزان المايه ، انشكف غطاء الخزان ، واختي كانت تلحقني ،وفجأة وسقطت ورأيت اختي وهي تغرق ، وفى اللحظة هذه قررت انقذها وقولت لأخوي يقول لأمي وطبيت لأني بعرف اسبح وبعدها جاءت أمي واخرجت اختي “.

وأعطي الأب نصيحة ، قائلاً أنه يجب الاستفادة من برامج جودة الحياة التى تقدمها الحكومة متمثلة فى مراكز التنمية الأجتماعية للأحياء والتى تحتوي علي برامج لتعليم السباحة تحت اشراف معلمين ممتازين.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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