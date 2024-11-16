شكرا لمتابعة خبر عن طفل يروي كيف ساهم تعليمه السباحة فى انقاذ اخته من الغرق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حظي الطفل سلمان الحربي ، بالأعجاب وسط اهله واقاربه والجيران بسبب شجاعته فى انقاذ اخته من الغرق ، رغم صغر سنة .

وقال سلمان ” كنا نلعب انا واخواني الصغار ، وحينما مريت على خزان المايه ، انشكف غطاء الخزان ، واختي كانت تلحقني ،وفجأة وسقطت ورأيت اختي وهي تغرق ، وفى اللحظة هذه قررت انقذها وقولت لأخوي يقول لأمي وطبيت لأني بعرف اسبح وبعدها جاءت أمي واخرجت اختي “.

وأعطي الأب نصيحة ، قائلاً أنه يجب الاستفادة من برامج جودة الحياة التى تقدمها الحكومة متمثلة فى مراكز التنمية الأجتماعية للأحياء والتى تحتوي علي برامج لتعليم السباحة تحت اشراف معلمين ممتازين.