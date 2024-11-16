شكرا لمتابعة خبر عن الإنتربول السعودي يسلّم الهند متهماً هارب في قضايا أمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلَّم الإنتربول السعودي، اليوم الجمعة، نظيره الهندي متهماً في قضايا أمنية، من بينها القتل غير العمد، في جنوب مدينة غوا الهندية.

واوضحت صحيفة “التايمز” الهندية، أنه تمّ القبض على علي بركات؛ وهو هندي الجنسية، في المملكة، بناءً على الإشعار الأحمر الصادر ضدّه من قِبل الإنتربول، وتمّ تسليمه إلى الهند.

وأضافت الصحيفة، انه تم توقيف المتهم في الحبس القضائي في غوا؛ إلى حين انتهاء التحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي المتعددة منها التصدي للنشاطات الإجرامية التي تستهدف مواطنين أو شركات وتقديم المجرمين للجهات العدلية بالمملكة.