شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي اهتمام أمير منطقة عسير بوالدته فور تعرضها لحادث ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب المواطن عبد العزيز عسيري عن امتنانة بأهتمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بعدما تعرضت والدته لحادث اصطدام .

وقال العسيري ” قرب قرابه اسبوعين ، والدتي كانت تمارس رياضة المشي فى ممشي مجاور للمنزل وخلال عودتها صدمتها مركبة وهي كانت تسير على قدميها وعلى الرغم من مشاغل سمو الأمير ، الا اننا تفاجئنا باتصال من سمو الأمير “.

وأضاف العسيري أنه متأكد من وجود قصص عديدة فى منطقة عسير ، تحظي بنفس الاهتمام والرعاية من سمو الأمير تركي بن طلال .