مسؤول روسي: إذا حاولت أوكرانيا استخدام قنبلة نووية ضد روسيا فستكون هناك ضربة انتقامية مرعبة

أكّد النّائب الأوّل لرئيس اللّجنة الدّوليّة لمجلس الأمن الرّوسي فلاديمير جباروف (Vladimir Dzhabarov)، أنّه إذا حاولت أوكرانيا استخدام قنبلة نوويّة ضدّ روسيا، فستكون هناك ضربة انتقاميّة مرعبة، مشدّدًا على أنّ على الغرب أن يفهم ذلك.

ولفت في تصريح، إلى أنّه "إذا تمكّنت أوكرانيا من صنع قنبلة نوويّة نظير "الرجل البدين" (الّتي أُلقيت على ناغازاكي عام 1945)، فقد تكون مأساةً لدول أوروبا كافّة"، معربًا عن أمله في أن يدرك الأوروبيّون بأنّهم "قد ربّوا وحشًا مستعدًّا لتدمير بلاده ودول أخرى من أجل استمرار الحرب". وأشار إلى أنّ قارة أوروبا مكتظّة بالسّكان، ولا يمكن المخاطرة بمثل هذه الأمور، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانيّة، نقلًا عن تقرير أعدّه باحثون أوكرانيّون لوزارة الدّفاع، أنّ أوكرانيا قد تطوّر قنبلةً نوويّةً في غضون أشهر قليلة، إذا ما قطعت الولايات المتّحدة الأميركيّة المساعدات العسكريّة عن كييف.