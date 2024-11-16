أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس أذربيجان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعرض أيضا - خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة مع رئيس جمهورية أذربيجان- مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 29) المقام في العاصمة باكو.