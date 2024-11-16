شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والوكالة الدولية للطاقة يعززان تعاونهما بتوقيع برنامج عمل "2024- 2026" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة، في عاصمة أذربيجان "باكو"، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، على برنامج عمل للفترة 2024 – 2026، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الانتقال الطاقي.



وذكرت وزارة الانتقال الطاقي المغربية- في بيان، اليوم- أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه خلال اجتماع ثنائي في جناح المغرب، من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي الإحصاءات وإدارة المعطيات الطاقية.



كما يسعى البرنامج، إلى تعزيز التعاون في تقنين أسواق الكهرباء والغاز، ودعم الطاقات المتجددة والهيدروجين، والانتقال الطاقي على الصعيد الإقليمي، والحوار حول الأمن الطاقي، والصمود أمام تغير المناخ، وإدماج أسواق الكربون، فضلا عن الدعم التقني والمؤسساتي.



وتعكس هذه الشراكة المتجددة التزام المغرب بتعزيز سياسات طاقية مستدامة، وتقوية تعاونه الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ.



وباعتباره رائدا إقليميا في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقات النظيفة، ينفذ المغرب سياسة "طموحة" تتوخى الحد من اعتماده على الوقود الأحفوري، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي.



وسيدعم برنامج العمل الجديد تنفيذ الاستراتيجية المغربية الطاقية، من خلال توفير مساعدة تقنية حول الممارسات الفضلى والتكنولوجيات وذلك لبلوغ أهداف المغرب في مجال الطاقة.