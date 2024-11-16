شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا 7 تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، قصف 7 تجمعات لمواقع لجنود الاحتلال الإسرائيلي، برشقات صاروخية، ومُسيّرات انقضاضية.

وقال حزب الله، في بيانات متتابعة، إن عناصره استهدفوا 3 تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، وتجمعين عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي لبنان، وتجمعًا غرب بلدة الجبين، وتجمعًا في ثكنة دوفيف".

وأكد حزب الله، أنّه أوقع جميع أفراد التجمعات بين قتيل وجريح.

ووفقًا للبيانات، "تأتي هذه الاستهدافات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة الشريفة، وردَّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".

وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 جنود خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أنّ 7 منهم أُصيبوا في جبهة لبنان واثنين في غزة.

وأضاف أن 794 ضابطًا وجنديًا قُتِلوا، كما أُصيب 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023".

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى بالقرب من أحد أكثر التقاطعات المرورية ازدحامًا في بيروت، اليوم، في ضربة هزّت العاصمة اللبنانية.

ووقع الهجوم بالقرب من تقاطع الطيونة في منطقة تلتقي فيها الضاحية الجنوبية، وهذه واحدة من عدة غارات جوية شنتها إسرائيل صباح اليوم.

وكثفت إسرائيل هذا الأسبوع غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو تصعيد تزامن مع مؤشرات على تحرك في الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع.

جنوبًا، تواصل الطائرات الإسرائيلية شنَّ الغارات واستهدفت بلدات عدة، بينها تبنين (صور)، وبلدة سيناي، وأطراف بلدة حبوش في قضاء النبطية، والخيام وبريقع.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف الحدودي مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وفتح حزب الله ما اعتبرها "جبهة إسناد" لغزة بعد بدء الحرب في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع الحزب، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه بدء عمليات برية.

وتقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تستهدف حزب الله، وتسعى لإعادة مئات الآلاف من سكان الشمال إلى مناطقهم التي نزحوا منها منذ بداية الحرب، بسبب الاشتباكات المستمرة مع الجماعة اللبنانية.

وفى السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس إلى 3386 شهيدًا و14417 جريحًا.