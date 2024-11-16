شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق إغاثة أطفال فلسطين: ما يحدث فى غزة كارثى ومخجل بحق المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيف سوسيبى، رئيس ومؤسس صندوق إغاثة أطفال فلسطين، إن ما يحدث في قطاع غزة أمر كارثي ومخجل في حق المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الدول المتحضرة يجب عليها مناصرة الحقوق الإنسانية.

وأوضح سوسيبي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الليلة، عبر الأقمار الصناعية من لوس أنجلوس، إن هناك مئات الأطنان من القنابل يستخدمها الجيش الإسرائيلي، في مواجهة مليوني مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال الأبرياء، في قطاع غزة، معتبرا أن ما يحدث في غزة مذبحة واضحة بحق هؤلاء، كما أن هناك أفرادا يعانون بشكل كبير وخطير بسبب تلك التداعيات وعدم القدرة وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسبب تلك الانتهاكات والحرب التى تشنها إسرائيل في كافة أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن الأرقام التي تعلن حول عدد القتلى والمصابين ليست بالأرقام الحقيقية، علما بأن الأرقام أكثر بكثير من المعلنة، وأن هناك العديد من الأمراض التي تفشت وانتشرت بشكل سريع في الأراضي الفلسطينية بسبب عدم وجود ما يكفي من الإمدادات الطبية، مما تسبب في وفاة الكثير من المرضى لعدم وجود العلاج المناسب لهم.

وحول استهداف العاملين في الوكالات الأممية في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قال سوسيبي إن إسرائيل تضع الجمعيات الأممية العاملة العاملة بقطاع غزة في دائرة الأهداف العسكرية، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى، باستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي والذين يرفعون أعلام الأمم المتحدة.

وشدد رئيس ومؤسس صندوق إغاثة أطفال فلسطين، على ضرورة اتخاذ وقفة ضد هذه التعديات والانتهاكات الكبيرة والمستمرة، ولابد من حماية كافة العاملين الأمميين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ وغيرها من وكالات الأممية المعنية والتي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية وتقدم المساعدات الإنسانية والاغاثية للمواطنين في القطاع.

وأوضح أن الوكالات الأممية في قطاع غزة تعمل على إيصال وتوفير المستلزمات الغذائية والطبية والعلاجية اللازمة في غزة، ومستعدون لتنفيذ برامج دعم جديدة للأطفال في قطاع غزة.

وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة يعد إنذارا وخطرا كبيرا له تداعيات مستقبلية ضد العاملين في القطاعات الأممية الهامة هناك.. مطالبا بتوفير الحماية لكل الأفراد العاملين في المنظمات الأممية وتوفير الحصانة لهم، مما يستوجب وقف إطلاق النار وبشكل فوري.

وتابع :" نحن صندوق إغاثة أطفال فلسطينيين نعمل عن كثب مع العديد من المنظمات الأممية الأخرى من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة ودخولها إلى غزة"، موضحا أن الهدف الأساسي هو توزيع عادل في الأراضي الفلسطينية، ونبذل قصارى جهدنا من أجل دعم كل العمليات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة.