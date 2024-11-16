شكرا لقرائتكم خبر عن ميكنة التذاكر والدفع الإلكترونى فى 109 مزارات سياحية لتسهيل زيارة الآثار والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الحكومة، في إتاحة خدمات حلول التذاكر الرقمية ونظام الدفع الإلكتروني بمحلات الهدايا الموجودة في 109 مزارات سياحية خلال عام 2024، متجاوزة بذلك هدف الوصول إلى التحول الرقمي لـ100 مزار سياحي في مصر-وفق بيانات شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية- وتتطلع الشركة لتقديم المزيد من الحلول الرقمية الابتكارية بهدف تعظيم الاستفادة من آفاق النمو الواعدة لقطاع السياحة.

وتعاونت الحكومة مع شركة أي فاينانس-إحدى شركات بنك الاستثمار القومي- في توفير الحلول الرقمية الجديدة عالية القيمة للمزارات السياحية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لحجز التذاكر عبر شبكة الإنترنت، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين لتلك المواقع، عن طريق إدارة قاعدة بيانات تساهم في تنسيق الزيارة ومنع التكدس والازدحام مع ضمان توفير أعلى مستويات الأمان والاستمتاع بزيارة المواقع الأثرية.

وأطلقت الحكومة، بالفعل في مارس من عام 2021 مع افتتاح متحف الحضارة، المنصة الإلكترونية لتتيح للزائرين حجز تذكرة إلكترونية من خلال المنصة أو من خلال مكاتب التذاكر التي تم رقمنتها وتطويرها بالكامل، كما توفر المنصة للزائرين إمكانية سداد رسوم التذاكر الإلكترونية نقدًا أو من خلال البطاقات الائتمانية.

ووفرت الشركة المنفذة للمشروع معدات وأنظمة حديثة لحجز التذاكر، وتجديد مكاتب الحجز، وكذلك التطوير الشامل لمنظومة شبكة حجز التذاكر عن بعد فضلًا عن تدريب موظفي مكتب التذاكر على استخدام الآلات الحديثة، إضافة إلى توفير ماسحات ضوئية لمسح التذاكر في حالة وجود زحام على بوابات المسح الإلكتروني الثابتة.

وتتم إجراءات الحجز وسداد الرسوم على المنصة الإلكترونية من خلال إرسال التذكرة الإلكترونية للزائر مزود بـ"باركود" لاستخدامها عند البوابات الإلكترونية الجديدة المجهزة بأجهزة فحص رمز الاستجابة السريع التي تقوم بمسح التذاكر ضوئيًا مما يساهم بدوره في تيسير وتنظيم زيارة المواقع الأثرية التي تضمها المنصة، وتتيح المنصة الحجز في 109 مزارًا سياحيًا أبرزها متحف الحضارة، والغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر.

وسبق وأصدرت الحكومة بالتعاون مع نفس الشركة، منصة كنوز لتسويق والبيع الإلكتروني للمستنسخات الأثرية كأول منصة مصرية رسمية لبيع المستنسخات الأثرية المعتمدة من وزارة الآثار المصرية.