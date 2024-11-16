استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين بمنطقة الكرامة شمال مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في المدينة، خلّفت دمارا واسعا في منازل الفلسطينيين.

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