قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتمركزت في الحي الغربي فيها، مضيفة أن آليات الاحتلال طاردت مركبات الفلسطينيين وأعاقت حركة مرورها، واعتدت على أحد الشبان بالضرب، دون معرفة هويته، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين ، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وجابت آلياتها شوارعها وأحياءها، وتحديدا حي الأقصى ومحيط الملعب وحي النعالوة ودوار الجعرون.

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