السعودية | ديوان المظالم يقيم ورشة عمل للتعريف ببوابة الجهات الحكومية وتطويرها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام ديوان المظالم اليوم، ورشة عمل عن خدمات بوابة الجهات الحكومية الرقمية بمشاركة عددٍ من الممثلين القانونيين لأكثر من 38 جهة حكومية، بهدف الاطلاع على الخدمات القضائية الرقمية للبوابة ومعرفة ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات الحكومية حيالها.

واستعرض الديوان خلال الورشة عددًا من المواد والشروحات عن البوابة وآليات الاستفادة من خدماتها، للاستفادة من استفسارات ومرئيات ومقترحات المشاركين وممثلي الجهات القانونيين؛ لتطوير خدمات البوابة وإجراءاتها في سبيل تيسير الأعمال وتجويدها.

وتعمل بوابة الجهات الحكومية بالتكامل مع المنصات الرقمية التابعة لديوان المظالم كمنصة “معين” الرقمية و”تنفيذ” الإدارية، لتتيح للجهات الحكومية وممثليها جميع الخدمات القضائية بشكل رقمي، والتي تجاوز عدد ممثلي الجهات الحكومية في آخر إحصائيات لها 850 ممثلًا عن قرابة 350 جهة؛ تعزيزًا لمبادرات الحوكمة من خلالها.

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