السعودية | القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي أُقيم في قاعدة الصخير الجوية في البحرين خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في نسخته السابعة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات المتخصصة في مجال الطيران المدني والعسكري.

وتميزت مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية بعروض جوية أظهرت مستوى الاحترافية العالية للطيارين السعوديين وقدراتهم على تنفيذ مناورات جوية دقيقة.

واشتملت العروض على طائرات حديثة تُظهر مدى التقدم التقني والتطور الذي وصلت إليه القوات الجوية السعودية في مجال الطيران والدفاع الجوي.

وتهدف مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران إلى عرض الخبرات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، حيث يعتبر المعرض أحد أبرز الوجهات في المنطقة، التي تهتم بمجال الطيران والدفاع، حيث شهد العديد من العروض الجوية والمعدات العسكرية الحديثة من مختلف الدول المشاركة.

وعبّر مسؤولون مشاركون من القوات الجوية الملكية السعودية عن شكرهم وتقديرهم للجهات المنظمة على حسن التنظيم، مشيدين بمستوى التفاعل الإيجابي والتعاون الذي شهده الحدث، مؤكدين على أهمية المشاركة المستمرة في مثل هذه الفعاليات الدولية، حيث تُمثل منصة هامة لعرض الإنجازات وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

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