شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وإلهام شاهين فى مناقشة عن ترميم أرشيف الفنانين بالقاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 اليوم عدد من الفعاليات، منها حلقة نقاشية عن ترميم أرشيف الفنانين، يتحدث فيها كل من: إلهام شاهين، محمود حميدة، خالد حميدة، عبد السلام موسى، ندى حسام، فارشا بانسال.

إلى جانب حلقة نقاشية حول التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية، يقدمها كل من: هند الفهاد، عبدالمحسن الضبعان، أسامة الخريجي، جواهر العامري، بالإضافة إلى محاضرة ومناقشة مع المخرج الكبير يسري نصر الله، الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر، خلال الدورة الـ 45 للمهرجان، يديرها المخرج تامر عشري.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تشهد أيام الفعاليات عددا كبيرا من البرامج الفنية الخاصة بإنتاجات السينما الفلسطينية أو أعمال تجسد معاناة الفلسطينيين، إذ تشهد الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

