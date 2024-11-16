شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: "نفسى كل مصرى قلبه يكون راعى لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الفنان مدحت صالح بحضور حفله الغنائي المقام حاليا في قصر القبة الرئاسي وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، معربا عن سعادته البالغة بكثافة الحضور.

وأشاد مدحت صالح باسم مؤسسة مصر ومجهوداتها الكبيرة، قائلا: "نفسي كل مصري قلبه يكون راعي لمصر".

وافتتح النجم مدحت صالح فقرته الغنائية بأغنية "زي ما هي حبها"، قيادة المايسترو أحمد عامر وبمشاركة الفنان عمرو سليم، وسط تفاعل الجمهور، ومن المقرر أن تذهب عوائد الحفل للأسر الأكثر احتياجا.



وكانت ريهام عبد الحكيم قدمت الفقرة الأولى من الحفل، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".