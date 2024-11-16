شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان خلال 24 ساعة.. الموت يفجع أحمد خالد صالح مجددا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت السيدة نشوى زين العابدين خالة الفنان أحمد خالد صالح قبل مرور 24 ساعة من وفاة عمه الذي رحل فى صباح اليوم.

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هنادي مهنا حيث نشرت عبر خاصية ستوري بـ حسابها الرسمي إنستجرام، وعلقت قائلة: لا إله إلا الله، توفيت إلى رحمة الله تعالى الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح. وتابعت: اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وفاتان خلال 24 ساعة الموت يفجع أحمد خالد صالح مجددًا

وكانت هنادي مهنا أعلنت صباح الجمعة وفاة عم أحمد خالد صالح، وكتبت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".نادي مهنا خلال منشورها: "توفى إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".