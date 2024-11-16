شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تختتم فقرتها الغنائية بغناء "فيها حاجة حلوة" و"أنت عمري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم خلال حفلها الغنائي المقام حاليا في قصر القبة الرئاسي، وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عدد من أشهر أغاني الطرب أبرزها "سهر الليالي ، انت عمري، وأغنيتها "عاشق سارح في الملكوت"، واختتمت الحفل بأغنية "فيها حاجة حلوة".

وعلى مدار الحفل، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها.

ومن المقرر أن يحيي بعدها النجم مدحت صالح وصلة طربية أخرى من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".