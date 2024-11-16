شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ندوة أبطال فيلم "أرزة" بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت ندوة لأبطال فيلم أرزة، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45.

وفى البداية قالت مخرجة الفيلم ميرا شعيب:" أشكر الجميع على حضورهم اليوم، خاصة أن اليوم هو عرض الفيلم الخاص له في القاهرة، والفيلم بدايته كانت قصة قصيرة في 2015، وحولناه في 2017 إلى فيلم طويل، حتى وصلنا إلى 2022 وتعاوننا مع المنتج من مصر على العربى وفخورة جدا بالفيلم و فكرته و أصريت أنى اشتغل عليه".

ثم قالت بطلة الفيلم الفنانة دياموند بو عبود:" السيناريو حقيقى والشخصية شبه ستات اعرفهم، وشبه شخصيات كتير، والقصص اتحكت بطريقة سلسة، واتبطست جدا، وأول اجتماع مع ميرا، ولؤي ووسام وعلي، كان جميل ولما اتكلمت أنا وميرا شوفنا شخصية أرزة بنفس الطريقة ووجدنا كل الشخصيات مترابطين، ومترابطين بالبلد والمجتمع، و بحب شخصية أرزة جدا و بحترمها أوى"، وأكدت الفنانة بيتى توتال عن حبها و عشقها للدور التى قدمته فى الفيلم.

وتحدث منتج الفيلم عن كواليس العمل والهدف منهو إنه قصد أن يعرض الفيلم ويكشف مشكلة الطوائف المتعددة التي تشهدها لبنان ولكن بطريقة كوميدية، دون التدخل في السياسة.



وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى، وهو من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من: فيصل شعيب ولؤي خريس، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل، ويلعب بطولته النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".