شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يوجه التحية لريهام عبد الحكيم ويغني "يا واحشني رد عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم مدحت صالح خلال حفله المقام حاليا في قصر القبة الرئاسي، وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، التحية للفنانة ريهام عبد الحكيم لتقديمها وصلة من أغاني الزمن الجميل ويقرر بعدها تقديم أغنية "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد.

وكانت ريهام عبد الحكيم قدمت الفقرة الأولى من الحفل، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها.

ومن المقرر أن تذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".