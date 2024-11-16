شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل: اعتمدت على أن تعبر مزيكا فيلم أرزة عن الشارع اللبنانى رغم الظروف والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت ندوة لأبطال فيلم أرزة، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45.

وتحدث النجم هانى عادل، عن اختياره الموسيقى التصويرية للفيلم: " لما روحت لبنان شوفتها بشكل تانى خالص واتعاملت مع الناس البسيطة فى الشوارع، وكنت مصمم يكون فيه بطل خفى فى الفيلم شبه المجتمع اللبنانى، بيعرف يضحك ويرقص وحبيت أحول المزيكا لشخصية جوة الفيلم كأنها تبتسم وترقص وتعبر عن الشارع، فى ظل كل الظروف الصعبة التى تشهدها البلد، والألة الرئيسية كانت "البزر" اشتريتها من لبنان من أجل الفيلم، والتمثيل والإخراج ساعدونى، وشعرت بالمسؤلية الكبيرة عليا، والمزيكا التى تم تركيبها على الفيلم لا تتناسب مع أى فيلم غيره".

قالت مخرجة الفيلم ميرا شعيب:" أشكر الجميع على حضورهم اليوم، خاصة أن اليوم هو عرض الفيلم الخاص له فى القاهرة، والفيلم بدايته كانت قصة قصيرة فى 2015، وحولناه فى 2017 إلى فيلم طويل، حتى وصلنا إلى 2022 وتعاوننا مع المنتج من مصر على العربى وفخورة جدا بالفيلم وفكرته وأصررت أنى اشتغل عليه".

ثم قالت بطلة الفيلم الفنانة دياموند بو عبود:" السيناريو حقيقى والشخصية شبه ستات اعرفهم، وشبه شخصيات كتير، والقصص اتحكت بطريقة سلسة، واتبطست جدا، وأول اجتماع مع ميرا، ولؤى ووسام وعلى، كان جميل ولما اتكلمت أنا وميرا شوفنا شخصية أرزة بنفس الطريقة ووجدنا كل الشخصيات مترابطين، ومترابطين بالبلد والمجتمع، وبحب شخصية أرزة جدا وبحترمها أوى"، وأكدت الفنانة بيتى توتال عن حبها وعشقها للدور التى قدمته فى الفيلم.

وتحدث منتج الفيلم عن كواليس العمل والهدف منهو إنه قصد أن يعرض الفيلم ويكشف مشكلة الطوائف المتعددة التى تشهدها لبنان ولكن بطريقة كوميدية، دون التدخل فى السياسة.

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهى أم عزباء مقيمة فى بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى، وهو من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من: فيصل شعيب ولؤى خريس، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هانى عادل، ويلعب بطولته النجوم دياموند بو عبود وبيتى توتل، بلال الحموى، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادى أبى سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلى مترى، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصرى يسرى نصر الله، الذى منح جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسنى دانيس تانوفيتش، الذى يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".