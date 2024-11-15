شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدقيق في السعودية.. واستقرار «الخبز الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الدقيق في السعودية على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي، فيما تباينت أسعار الأرز، ما بين ارتفاع هامشي، وانخفاض طفيف، فيما استقر سعر الخبز الأبيض المفرود.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر دقيق القمح المحلي (1 كجم) ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري، مسجلا 3.22 ريال.

ووفقا للنشرة فإن سعر الدقيق المحلي الأبيض (2 كجم) ارتفع بنسبة 1.3% على أساس شهري، في أكتوبر الماضي، مسجلا 4.7 ريال. سعر الأرز في السعودية أفادت بأن سعر الأرز البسمتي سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04% على أساس شهري، ليصل إلى 98.59 ريال لـ(10 كجم).

وأضافت أن سعر الأرز المزة الهندي زنة (10 كجم)، سجل ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.02% على أساس شهري، ليصل إلى 84.01 ريال.

وأشارت إلى أن سعر الذرة الحلوة ارتفعت بنسبة 1.8% إلى 6.28 ريال على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الشعيرية بنسبة 0.2% إلى 5.84 ريال.

وذكرت النشرة أن سعر المكرونة المحلي بلغ في شهر أكتوبر الماضي، 5.93 ريال لـ(500 جم) منخفضا بنسبة 0.2%، فيما انخفض سعر شوربة العلب الشوفان بنسبة 0.1% إلى 9.97 ريال.

واستقر سعر الخبز الأبيض المفرود في شهر أكتوبر الماضي عند 1.09 ريال لـ(4 أرغفة).