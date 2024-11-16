شيلين وودلي من نجمة هوليوود إلى ناشطة إجتماعية .. ومسيرة فنية ملهمة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية شيلين وودلي، المولودة في سيمي فالي، كاليفورنيا، لوالدتها لورى، مستشارة مدرسية، ووالدها لوني، مدير مدرسة، بدأت في عرض الإعلانات التجارية منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

وكانت بدايتها التمثيلية في فيلم "استبدال الأب" عام 1999، تلتها أدوار في مسلسلات مثل "ذا ديستريكت" (2000)، "ذا أو.سي." (2003)، و"كروسينغ جوردان" (2001). وفي سن الخامسة عشر، تم تشخيصها بمرض "الجنف" واضطرت لارتداء دعامة صدرية لمدة عامين، وهو ما أثبت فعاليته في علاجها.

حققت شيلين شهرة واسعة في عام 2008 بدور البطولة في مسلسل "حياة المراهق الأمريكي السرية". لكن نقطة انطلاقها الكبرى كانت في عام 2011 عندما ظهرت في فيلم "الورثة" مع جورج كلوني، حيث نالت إعجاب النقاد وحققت العديد من الجوائز. اشتهرت بدورها كـ "تريس" في سلسلة أفلام "المنحرف". ومن أعمالها الأخرى المميزة: "خطأ في نجومنا"، "الأكاذيب الكبيرة"، "الموريتاني"، "الريح" و "السقوط". وكانت شيلين مخطوبة للاعب كرة القدم الأمريكية آرون رودجرز قبل أن تنفصل عنه.

إستطاعت شيلين أن تجمع بين التمثيل المبدع والنشاط الإجتماعي المُلهم، من أدوارها التي لاقت إشادة كبيرة، إلى جهودها في قضايا البيئة وحقوق الإنسان.