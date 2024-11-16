هيفا وهبي تتألق في فعالية خاصة للساعات في باريس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها مجموعة من الصور خلال حضورها فعالية خاصة نظمتها علامة الساعات الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أضافت هيفاء بإطلالتها الساحرة لمسة من الجمال والتميز إلى المناسبة، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وحضورها الراقي، مما جعل الحدث حديث متابعيها، حيث إرتدت فستاناً أسوداً وأبيضاً .



من ناحية أخرى كانت هيفا قد كشفت ماذا يعني لها لبنان، في ردها عبر منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي جوابها على سؤال: "ما هو لبنان بالنسبة لي؟" قالت هيفا: "القلب الذي لا يتوقف عن النبض حتى في أصعب ظروفه".

الجدير بالذكر، أن هيفا تخوض السباق الرمضاني القادم في مسلسل بعنوان "بميّة دهب"، وقد تم طرح البوستر الرسمي للعمل.

وتظهر هيفا في البوستر منفردة، وكشف البوستر أن العمل تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل