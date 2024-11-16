الامارات | البرازيل تهدر فرصة فنزويلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاع منتخب البرازيل فرصة تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واكتفى منتخب البرازيل بالتعادل الإيجابي 1-1 مع مضيفه منتخب فنزويلا في الجولة الـ11 من التصفيات المؤهلة للمونديال. وبادر المنتخب البرازيلي بالتسجيل عن طريق رافينيا في الدقيقة 43، غير أن منتخب فنزويلا سرعان ما تعادل بواسطة تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة 46.

وأهدر منتخب البرازيل فرصة حصد النقاط الثلاث بعدما أضاع نجمه فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن ينهي المنتخب الفنزويلي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه ألكسندر غونزاليس في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة توقفاً مفاجئاً قبل نهايتها عندما تم تشغيل نظام الرش في الملعب بشكل غير متوقع.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل الذي تغلب على تشيلي وبيرو في الجولتين الماضيتين إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء بقية مباريات تلك الجولة.

في المقابل، رفع منتخب فنزويلا الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي بالتصفيات إلى 12 نقطة في المركز السابع.

ويختتم منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، مبارياته في التصفيات خلال عام 2024 بمواجهة ضيفه منتخب أوروغواي الأسبوع المقبل بالجولة الـ12 التي تشهد لقاء بين منتخب فنزويلا ومضيفه منتخب تشيلي.