شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك لاكاى يخطف الأضواء في مران سيراميكا اليوم استعدادا للحرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى nile بعد انتهاء التوقف الدولى.



نيولوك لاكاى

وظهر الجنوب أفريقي فخرى لاكاى بشكل جديد بعدما حلق شعره بالكامل، كما اعتلت البسمة وجوه اللاعبين خلال مران الفريق اليوم، الذى بدأه أيمن الرمادى بمحاضرة فنية من أجل بذل أقصى جهد وتحقيق النتائج التي يرغب الجهاز الفني بها.



لاكاى

ويواجه فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فريق زد غدا السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة دورى nile بعد انتهاء التوقف الدولى.



سيراميكا

ويسعى أيمن الرمادى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول جولتين من بطولة الدورى، أمام الأهلى والإسماعيلى، من أجل رؤيتهم ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.



ابتسامة اللاعبين

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.