شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر 2-1 أمام النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

خسر الزمالك أمام نظيره النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في الثانية 12 قبل أن يتعادل جيفرسون كوستا للزمالك ثم أضاف الفريق الليبي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وغادر خالد حسين مباراة الزمالك والنصر الليبي في الدقيقة 33 من عمر المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة وصافح شيكابالا قائد الزمالك قبل خرروجه من ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

واقتحم طفل حاملاً علم فلسطين مباراة الزمالك والنصر الليبى الودية التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود شيكابالا – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد أحمد عبد الرحيم إيشو ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.